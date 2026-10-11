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Царьград

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В Новосибирске завели дело об избиении пассажирки троллейбуса

В Новосибирске завели дело об избиении пассажирки троллейбуса

Следственный комитет начал уголовное производство после того, как 7 октября в троллейбусе на улице Кирова пассажирку избили за отказ уступить место, а затем преследовали на остановке «Октябрьский универмаг».

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