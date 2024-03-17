❗️За 17 марта в Крыму нарушений избирательного процесса не зафиксировано Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
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❗️За 17 марта в Крыму нарушений избирательного процесса не зафиксировано Председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.