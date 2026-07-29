Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ВСУ начался хаос из-за успехов российской армии

В ВСУ начался хаос из-за успехов российской армии

Освобождение Торского в ДНР подтверждает сохранение темпов наступления ВС РФ. Как сообщает aif.ru, военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что противнику приходится в хаосе отступать на неподготовленные позиции.

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