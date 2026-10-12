ЕС провёл крупнейшее с 2022 года расширение санкций

Евросоюз провёл крупнейшее с 2022 года разовое расширение санкционных списков против России. Послы стран ЕС первоначально согласовали 1646 новых позиций, а 12 октября министры иностранных дел формально утвердили пакет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым