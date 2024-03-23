Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» (5 фото)

Откуда взялся Кра́вцов,кто его посади́л в это кресло,где вы́воды по его деятель6ости?Все э́ти дела надо решать немедленно.Процессы разрушения́ школы растут не по дням,а́ по часам.Нужна воля Президента .

Владимир Алтайцев

Надоелго слушать по ТВ лицемерные сожаления от всякой швали, типа Голиковой, Матвиенко и прочих. Да и, если честно, уже не верю Путину, что сильно накажут убийц. Как накажут, если мораторий на смертную казнь не отменён? Опять этих подонков посадят на шею бюджету, Уверен, что все бы приняли с удовлетворением отмену моратория на смертную казнь. Но Путин даже словом не обмолвился про этго. Прямо басня Крылова " Повар и кот".