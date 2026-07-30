Bloomberg пишет о росте объемов поставок нефти из России через Арктику

Россия резко активизировала использование Арктического направления для вывоза нефти в страны Азии. Северный морской путь, еще несколько лет назад рассматривавшийся преимущественно как перспективный транспортный проект, постепенно превращается в один из инструментов перестройки российской нефтяной логистики на фоне санкций, изменения мировых торговых потоков и нестабильности традиционных морских маршрутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии