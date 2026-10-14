Yemen's Houthis said Wednesday they will resume attacks on Saudi airports and oil facilities "in the coming days," after Saudi authorities reported a limited fire at Aramco's office complex in Dhahran during a Houthi missile attack Tuesday night.
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