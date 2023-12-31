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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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22 очка и 23 передачи Тайриза Халибертона помогли «Индиане» победить «Нью-Йорк»

22 очка и 23 передачи Тайриза Халибертона помогли «Индиане» победить «Нью-Йорк»

За 36 минут на площадке разыгрывающий «Индианы» отметился 22 очками, 23 передачами (повторение рекорда организации; Джамаал Тинсли 22 ноября 2001 года против «Вашингтона»), 5 подборами, 2 перехватами и блок-шотом (2 потери).

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