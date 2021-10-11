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МИДы РФ и КНР заявили о разработке биологического оружия в лабораториях США

МИДы РФ и КНР заявили о разработке биологического оружия в лабораториях США

Министры иностранных дел России и Китая опубликовали совместное заявление о разработках Соединенными Штатами Америки биологического оружия, 7 октября текст заявления опубликовал сайт МИД РФ.

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