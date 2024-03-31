НАК: спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ заблокировал в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска террористов. Об этом сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, передает РИА Новости.
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