Global Look Press/SOPA Images/Keystone Press Agency Заявление украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о том, что силой вернуть Крым киевскому режиму не удастся, является поздним прозрением.
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