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Калужские новости

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Калужский медик сообщил о том, что в районах не исполняют указы президента

Калужский медик сообщил о том, что в районах не исполняют указы президента

Медик из Калужской области рассказал губернатору о том, что не получает положенные доплаты к заработной плате, а руководство больницы не может дать внятного ответа на его обращениеМедик из Калужской области рассказал губернатору о том, что не получает положенные доплаты к заработной плате, а руководство больницы не может дать внятного ответа на его обращение.

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