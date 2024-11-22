Калужский медик сообщил о том, что в районах не исполняют указы президента

Медик из Калужской области рассказал губернатору о том, что не получает положенные доплаты к заработной плате, а руководство больницы не может дать внятного ответа на его обращениеМедик из Калужской области рассказал губернатору о том, что не получает положенные доплаты к заработной плате, а руководство больницы не может дать внятного ответа на его обращение.