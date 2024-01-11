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Нижегородская правда

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Жители нижегородских сел рассказали, что изменилось с появлением интернета

Жители нижегородских сел рассказали, что изменилось с появлением интернета

Тридцать малых населённых пунктов в Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году. Эти деревни и сёла были определены в результате голосования в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика».

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