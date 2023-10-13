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Huffpost: В США дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе

Huffpost: В США дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки попросил дипломатов, работающих по Ближнему Востоку, не произносить публично слов «деэскалация» и «прекращение насилия» из-за продвижения армии Израиля в сторону сектора Газа.

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