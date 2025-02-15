Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 16 февраля.ОвенЗвёзды гороскопа не советуют Овну браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, — вольно или невольно окружающие способны его подвести.
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