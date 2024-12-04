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Китай

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Китайские отраслевые ассоциации призвали к осторожности при закупках микросхем из США ввиду американских мер экспортного контроля за полупроводниками

Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Китайские отраслевые ассоциации выступили против недавно введенных мер США по контролю за экспортом полупроводников и призвали отечественные компании проявлять осторожность при закупках американских микросхем.

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