«В Стамбуле будет ад, бежим». Русские в Турции в ужасе от землетрясения

Владимир Алтайцев

А где-то 12-13 тысяч лет назад , когда не было ещё Чёрного моря, а был на месте его пресноводный водоём, катастрофическое землетрясение разорвало плоть земную и образовался Босфор, через который хлынули во впадину воды океана кубическими километрами в сутки. Неплохо, если бы оно повторилось, увеличив ширину Босфора в разы.Этак километров 10 шириной.