«В Стамбуле будет ад, бежим». Русские в Турции в ужасе от землетрясения

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Добрый Кот
.... и Европа нам не нужна.
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11 час.
Добрый Кот
Не, не, не:выбрали туркию-оставайтесь там.
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11 час.
Владимир Алтайцев
А  где-то  12-13  тысяч  лет назад  , когда  не  было  ещё  Чёрного моря, а  был на месте  его пресноводный  водоём, катастрофическое  землетрясение разорвало  плоть земную  и  образовался  Босфор, через  который  хлынули во  впадину  воды  океана  кубическими километрами  в сутки. Неплохо, если  бы  оно повторилось, увеличив  ширину  Босфора  в разы.Этак  километров  10  шириной.
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11 час.
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