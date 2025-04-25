Сильное землетрясение сегодня внезапно началось в полдень в Стамбуле. Сначала был резкий толчок магнитудой 6.
«В Стамбуле будет ад, бежим». Русские в Турции в ужасе от землетрясения
Комментарии
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Добрый Кот
.... и Европа нам не нужна.
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11 час.
Добрый Кот
Не, не, не:выбрали туркию-оставайтесь там.
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11 час.
Владимир Алтайцев
А где-то 12-13 тысяч лет назад , когда не было ещё Чёрного моря, а был на месте его пресноводный водоём, катастрофическое землетрясение разорвало плоть земную и образовался Босфор, через который хлынули во впадину воды океана кубическими километрами в сутки. Неплохо, если бы оно повторилось, увеличив ширину Босфора в разы.Этак километров 10 шириной.
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11 час.
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