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Минсельхоз обещает дополнительные меры поддержки на зерновом рынке

Минсельхоз обещает дополнительные меры поддержки на зерновом рынке

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Минсельхоз России намерен усилить поддержку зернового рынка за счет новых мер: в планах – проведение закупочных интервенций, продление льготных краткосрочных кредитов для аграриев и выделение дополнительных субсидий производителям зерна.

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