Минсельхоз обещает дополнительные меры поддержки на зерновом рынке

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Минсельхоз России намерен усилить поддержку зернового рынка за счет новых мер: в планах – проведение закупочных интервенций, продление льготных краткосрочных кредитов для аграриев и выделение дополнительных субсидий производителям зерна.
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