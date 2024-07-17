Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Умейте жить красиво: богатые страны заплатили за Украину долги по членским взносам в своем клубе

Умейте жить красиво: богатые страны заплатили за Украину долги по членским взносам в своем клубе

Украина в очередной раз подтвердила свое не очень гордое звание страны-побирушки. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что выделяет Украине около 285 000 евро «в знак поддержки» и возместит из собственного бюджета взносы Украины за членство в этой организации на 2024 год и партнерские взносы для ряда своих органов, а также задолженность Украины за 2022 год и предыдущие годы.

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