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«Реал» сыграет с «Арсеналом», а «Барса» — с «ПСЖ»: эксперты обновили котировки на победителя ЛЧ после жеребьевки

«Реал» сыграет с «Арсеналом», а «Барса» — с «ПСЖ»: эксперты обновили котировки на победителя ЛЧ после жеребьевки

Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, которая сразу же обозначила интереснейшие матчи: действующий победитель ЛЧ «ПСЖ» будет биться с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Галатасараем» Батракова, «Реал» сыграет с «Интером» и «Арсеналом», «Баварию» ждет «МЮ» и те же «канониры».

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