Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов, которая сразу же обозначила интереснейшие матчи: действующий победитель ЛЧ «ПСЖ» будет биться с «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Галатасараем» Батракова, «Реал» сыграет с «Интером» и «Арсеналом», «Баварию» ждет «МЮ» и те же «канониры».