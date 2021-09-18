Израиль не убедил? Специалисты FDA отказались одобрить третью прививку «Файзера» для всех

Консультативный комитет Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США подавляющим большинством голосов высказался против использования вакцины «Файзер» в качестве бустерной прививки для ревакцинации всего населения.
Консультативный комитет Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США подавляющим большинством голосов высказался против использования вакцины «Файзер» в качестве бустерной прививки для ревакцинации всего населения.
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