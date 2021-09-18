Донбасс Сегодня

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Михайлов
    Надо Украине заканчивать гражданскую войну ! Насильно мил не будешь ! Отстаньте от ЛДНР и будете все живы и здоровы !...В Донбассе взорва...
  • Александр Четвериков
    Почему "ответка" не полетела в разы больше?Придя в сознание,...
  • Александр
    Братские мины. И эти ублюдки наши братья? Скажи мне кто твой брат…ВСУ выпустили по ...

Израиль не убедил? Специалисты FDA отказались одобрить третью прививку «Файзера» для всех

Израиль не убедил? Специалисты FDA отказались одобрить третью прививку «Файзера» для всех

Консультативный комитет Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США подавляющим большинством голосов высказался против использования вакцины «Файзер» в качестве бустерной прививки для ревакцинации всего населения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх