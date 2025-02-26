Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Украина не согласилась участвовать в переговорах о мире. «Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров.
Украина не согласилась на переговоры о мире, — глава Госдепа США
Комментарии
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Eduard
С ними 8 лет о мире говорили,но бесполезно с марионетками о нем говорить!Марионетки сами ничего не решают!
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1 д.
Eduard
Запад серез Уераину всё ещё надентся отыграть территории! Не получится.Пусть хоть все укры сдохнут,ничего не получат.В своих бедах виноваты они сами!
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1 д.
Eduard
Нам тоже такой "мир" не нужен. Нужны не разговоры,а зехжмля,это надежнее!
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1 д.
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