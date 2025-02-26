Eduard С ними 8 лет о мире говорили,но бесполезно с марионетками о нем говорить!Марионетки сами ничего не решают!

Eduard Запад серез Уераину всё ещё надентся отыграть территории! Не получится.Пусть хоть все укры сдохнут,ничего не получат.В своих бедах виноваты они сами!