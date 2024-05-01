Богатые россияне стали еще богаче

С начала года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 15,818 млрд долларов США. Об этом сообщается в опубликованного агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
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