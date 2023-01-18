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«18 января Путин выступит в Петербурге»: В СМИ предположили, будет ли сенсация по СВО

«18 января Путин выступит в Петербурге»: В СМИ предположили, будет ли сенсация по СВО

Журналисты издания «Царьград» предположили, стоит ли ожидать сенсационных заявлений от президента России Владимира Путина 18 января в день 80-летнего юбилея прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге, где ожидается выступление российского лидера.

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