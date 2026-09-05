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Мировое обозрение

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Ответный удар в Персидском заливе: США заявили о поражении трёх иранских танкеров

Ответный удар в Персидском заливе: США заявили о поражении трёх иранских танкеров

Соединенные Штаты нанесли ответные удары по трем нефтяным танкерам, которые, по данным Пентагона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции.

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