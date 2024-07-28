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Глава генштаба Ха-Леви: ЦАХАЛ знает, как нанести удар "очень далеко" от Израиля

Глава генштаба Ха-Леви: ЦАХАЛ знает, как нанести удар "очень далеко" от Израиля

Глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви прибыл в город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах после вчерашнего обстрела, встретился с местными властями и обвинил в атаке на населенный пункт шиитскую организацию "Хезболла".

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