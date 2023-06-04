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В России намерены призвать к ответственности Польшу за убийства солдат Красной армии

В России намерены призвать к ответственности Польшу за убийства солдат Красной армии

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в очередной раз отметился антипольскими заявлениями. На этот раз российский парламентарий заявил о необходимости привлечения к ответственности Польши за издевательства и убийства пленных солдат Красной армии.

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