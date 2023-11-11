В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерием Залужным может привести к бунту украинских военнослужащих и отказу продолжать боевые действия.
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