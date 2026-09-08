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Царьград

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"Это делается от бессилия": Эксперты оценили "идею" с мобилизацией бездомных. "Ловить" их начнут уже осенью

"Это делается от бессилия": Эксперты оценили "идею" с мобилизацией бездомных. "Ловить" их начнут уже осенью

Украинская пропаганда, чтобы успокоить людей, живущих под гнётом киевского режима, придумывает всё более причудливые небылицы.

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