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Цензура в Zenless Zone Zero, слухи о ремейке Oblivion, 100 Гб исправлений в S.T.A.L.K.E.R. 2…

Цензура в Zenless Zone Zero, слухи о ремейке Oblivion, 100 Гб исправлений в S.T.A.L.K.E.R. 2…

Ветераны Blizzard, основавшие собственную студию, получили деньги на разработку инновационной экшен-RPG в духе Diablo; Warhorse рассказала о важных для прохождения второй Kingdom Come мелочах; Maximum Entertainment анонсировала снайперский шутер Center Mass: Streets of Ramadi; Tango Gameworks рассказала над чем работает; фанаты Zenless Zone Zero обозлились на разработчиков из-за цензуры попок; инсайдер сообщил о скором анонсе ремейка Oblivion; 11 bit studios отменил .

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