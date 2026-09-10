U.S. kills 3 in strike on suspected Caribbean drug-smuggling boat

The U.S. military has attacked another boat in the Caribbean, killing three people, alleging the vessel was involved in narcotrafficking.
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