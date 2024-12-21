Фестиваль «Хомякон» открылся в павильоне № 1 Экспоцентра

В павильоне № 1 Экспоцентра стартовал масштабный фестиваль современной поп-культуры «Хомякон». В первый день посетители смогли встретиться с комиксистом Сальвадором Ларрока, известным по вселенной Marvel, включая «Железного человека» и «Людей Икс», сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».