Президент Венгрии после посещения Ватикана заявила о скорых переменах в урегулировании украинского конфликта
В довольно многочисленный пул желающих поучаствовать в мирном урегулировании конфликта на Украине вступил еще один игрок.
Комментарии
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Вот как! Все всё решили, только Россию не спросили
Когда баба на таком высоком руководящем посту, это полный пиздец. Иди гуляш мужу готовь, дура безмозглая!
Мадам, этот вопрос решает ТОЛЬКО президент России! А папа компетентен в вопросах... однополых браков...
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