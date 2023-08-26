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Президент Венгрии после посещения Ватикана заявила о скорых переменах в урегулировании украинского конфликта

Президент Венгрии после посещения Ватикана заявила о скорых переменах в урегулировании украинского конфликта

В довольно многочисленный пул желающих поучаствовать в мирном урегулировании конфликта на Украине вступил еще один игрок.

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Комментарии
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Ольга Степанова
Вот как! Все всё решили, только Россию не спросили
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12 час.
ВладимиР
Когда баба на таком высоком руководящем посту, это полный пиздец. Иди гуляш мужу готовь, дура безмозглая!
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11 час.
Надежда
Мадам, этот вопрос решает ТОЛЬКО президент России! А папа компетентен в вопросах... однополых браков...
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8 час.

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