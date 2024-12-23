На рынке возможен небольшой откат после ралли

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Праздничная неделя на глобальных рынках начинается под давлением рыночной турбулентности, вызванной ястребиными сигналами ФРС США на прошлой неделе и политической неопределенностью в Вашингтоне.