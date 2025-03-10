Фильм-притча «Ветер» победил в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»

9 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXIII фестиваля кинодебютов «Дух огня». Приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебют получила лента «Ветер» — дебютный режиссерский проект продюсера Сергея Члиянца, поставленный по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова.
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