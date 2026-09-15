В Крыму 70 человек принимают участие в программе "СВОе дело"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. 70 ветеранов СВО и членов их семей принимают участие в образовательном курсе программы "СВОе дело", который стартовал в Симферополе в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", их научат как правильно начать свое дело, что для этого нужно и на какие меры господдержки они могут рассчитывать, передает корреспондент ТАСС.