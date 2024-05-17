Минобороны РФ стоит перед серьезными переменами. После ареста двух заместителей Сергея Шойгу по обвинению во взяточничестве, внутри ведомства началась “чистка кадров”.
На первом совещании новый Министр обороны РФ Андрей Белоусов уволил замов Шойгу
Комментарии
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Nana Абраменко
а посидеть на дорожку?
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Зачем такие заголовки писать, автор? Для хайпа?
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13 час.
Олег Гарин
Мой знакомый предприниматель, работающий на территории Кировского завода и выпускающий военную инженерную технику, столкнулся с командой Иванова. Генерала убрали но команда его, в частности Иванющенко, пока на месте. Эта техника очень нужна в частях СВО. Она сберегает жизни наших солдат. Необходимо помочь поставкам ее в зону СВО.
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3 час.
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