На первом совещании новый Министр обороны РФ Андрей Белоусов уволил замов Шойгу

Олег Гарин

Мой знакомый предприниматель, работающий на территории Кировского завода и выпускающий военную инженерную технику, столкнулся с командой Иванова. Генерала убрали но команда его, в частности Иванющенко, пока на месте. Эта техника очень нужна в частях СВО. Она сберегает жизни наших солдат. Необходимо помочь поставкам ее в зону СВО.