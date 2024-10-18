Бывшая девушка Лиама Пейна рассказала о пророческих высказываниях певца

Бывшая подруга Лиама Пейна рассказала о некоем пророческом поведении певца. Майя Генри, с которой Лиам Пейн встречался с 2018 по 2022 год, отметила, что за несколько дней до своей трагической гибели артист отправлял ей сообщения, в которых делился своими тяжелыми переживаниями после расставания.
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