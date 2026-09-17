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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джессика Кэмпбелл стала менеджером по развитию игроков «Нью-Джерси». Она работала в тренерском штабе «Сиэтла» в двух прошлых сезонах

34-летняя Джессика Кэмпбелл получила работу в « Нью-Джерси ». «Дэвилс» сообщили о назначении Кэмпбелл на позицию менеджера по развитию хоккеистов.

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