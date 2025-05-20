Дуров готов дать показания в Румынии по вопросу вмешательства в выборы

Он посетит страну, если это поможет румынской демократии Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о готовности приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов.
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