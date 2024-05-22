МИД: участие Франции в конфликте на Украине повысит риск ядерного столкновения

Участие военнослужащих Франции в украинском конфликте де-юре сделает страну его стороной. Об этом в интервью РИА «Новости» предупредил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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