На фоне дипломатических провалов Трампа от него все громче требуют «давить» на Путина и Нетаньяху

The Washington Post выпустила довольно ультимативную в отношении президента США редакционную статью, посвященную провалам международной дипломатии Дональда Трампа – на украинском и ближневосточном треках.
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