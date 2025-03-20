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На фоне дипломатических провалов Трампа от него все громче требуют «давить» на Путина и Нетаньяху

На фоне дипломатических провалов Трампа от него все громче требуют «давить» на Путина и Нетаньяху

The Washington Post выпустила довольно ультимативную в отношении президента США редакционную статью, посвященную провалам международной дипломатии Дональда Трампа – на украинском и ближневосточном треках.

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