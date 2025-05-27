Новый конкурент Neuralink: создатель Half-Life начнет чипировать людей

Прототип устройства Starfish Neuroscience / © Starfish Neuroscience В отличие от других интерфейсов мозг-компьютер устройство Starfish Neuroscience обеспечит одновременный доступ к нескольким областям мозга, что особенно важно для решения таких проблем, как болезнь Паркинсона, и не потребует зарядки батареи для работы, так как будет получать питание с помощью технологии беспроводной передачи энергии.