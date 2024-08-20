WSJ: глава политбюро ХАМАС Синвар считает переговоры по Газе блефом

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар охарактеризовал новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа как "блеф", целью которого, по его мнению, является затягивание времени для Израиля, чтобы провести военную операцию.
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