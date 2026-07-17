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Пятый канал

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«Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Ланцет» соединения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины на добропольском направлении.

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