МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шестаков
    По сведению из этой статьи, столице Алма-Ате в 2024 году исполнилось 102 года, - после переименования казачьего город..."АЛМА-АТА - ЭТО Г...
  • Зоя Жук
    Вражеский дрон засекли вблизи Сочи ииии? Где ответные действия? Или еще одну красную линию рисуем?Дрон-разведчик СШ...
  • Владимир Сабакарь
    Литератор С.Михеев по другому думать не может , кроме как лирически. """Пресловутые трубопроводы были построены в раз...Тот, кто объявил ...

«Сармат» и «Посейдон» внушают тихий ужас американскому истеблишменту 25 мая 2022

«Сармат» и «Посейдон» внушают тихий ужас американскому истеблишменту 25 мая 2022

4,8K прочитали Повышенная забота о своей личной безопасности является ахиллесовой пятой американской элиты Посол России в США Анатолий Антонов 14 мая 2022 года заявил о серьёзной озабоченности Вашингтона в связи с российскими новейшими разработками в сфере стратегических наступательных вооружений: ««Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх