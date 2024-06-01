«Сармат» и «Посейдон» внушают тихий ужас американскому истеблишменту 25 мая 2022

4,8K прочитали Повышенная забота о своей личной безопасности является ахиллесовой пятой американской элиты Посол России в США Анатолий Антонов 14 мая 2022 года заявил о серьёзной озабоченности Вашингтона в связи с российскими новейшими разработками в сфере стратегических наступательных вооружений: ««Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее».