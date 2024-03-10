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Кузнецов заявил, что Овечкин обгонит Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ

Кузнецов заявил, что Овечкин обгонит Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Евгений Кузнецов выразил уверенность, что его соотечественник, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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