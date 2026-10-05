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Врач объяснил, почему после 50 лет не работает похудение за счет урезания калорий

Врач объяснил, почему после 50 лет не работает похудение за счет урезания калорий

Сбросить лишний вес с возрастом становится все сложнее. При этом резкое сокращение рациона и недостаток физических упражнений грозит потерей мышечной массы.

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