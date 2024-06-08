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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Милонов считает переход Сафонова в «ПСЖ» предательством: «Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении России»

«Я считаю, что это предательство. Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны.

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