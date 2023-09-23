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КХЛ. «Амур» примет СКА, «Адмирал» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против ЦСКА

КХЛ. «Амур» примет СКА, «Адмирал» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против ЦСКА

«Адмирал» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА.  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – СКА Дата проведения 23 сентября, 10.

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